شكرا لقرائتكم خبر عن ريم مصطفى تواصل تحضيراتها لـ"جروب الماميز" مع غادة عادل وروبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الفنانة ريم مصطفى، تحضيراتها لأحدث مشاركاتها السينمائية، بعدما انضمت خلال الأيام القليلة الماضية، لفريق عمل فيلم "جروب الماميز"، بجانب كل من الفنانة غادة عادل والفنانة روبى، والذى سيبدأ تصويره مطلع شهر يناير المقبل.

"جروب الماميز" بطولة كل من غادة عادل وروبى وريم مصطفي وبيومي فؤاد ومحمد سلام، ومن تأليف ايهاب بليبل واخراج معتز التوني وهو من افلام البطولة الجماعية حيث تظهر البطلات في أدوار الماميز.

يعد فيلم "جروب الماميز" من الأفلام التى تنتمى لنوعية البطولة الجماعية ويشارك فيه العديد من النجوم، حيث تم التعاقد مع كل من الفنان بيومى فؤاد والفنان ومحمد سلام وغادة عادل وروبى وجارٍ التعاقد مع باقى فريق العمل استعدادًا لانطلاق التصوير.

يذكر أن روبى حققت هذا العام نجاحًا كبيرًا من الأعمال الفنية والغنائية ولاقت إعجاب الجمهور، وأصبحت نجمة موسم الصيف الحالي، بعد عودتها القوية للغناء هذا العام، وطرحها أكثر من أغنية من ألبومها الجديد، وتحقيقها لأرقام قياسية على يوتيوب، ويبدو أن ذلك النجاح دفعها لمواصلة أعمالها الغنائية هذا العام.

من ناحية أخرى تحضر روبى لمسلسل جديد بعنوان مبدئى وهو "لحم ودم" وهو يتكون من 10 حلقات من تأليف ورشة كتابة أمين جمال.

أما الفنانة غادة عادل فتواصل تصوير مسلسل "منورة بأهلها" للمخرج يسرى نصر الله، داخل أحد الأستوديوهات، لتصوير مشاهدها ضمن أحداث العمل الذى من المتوقع أن يحقق نجاحًا أثناء عرضه، والذى يجمعها بالنجمة ليلى علوى.