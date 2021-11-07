شكرا لقرائتكم خبر عن "إكسبو دبى 2020" يكرم الراحل صباح فخرى بعرض ضوئى مبهر لمدة 6 دقائق.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص القائمون علي معرض "إكسبو دبي 2020" في الإمارات، علي تكريم الفنان السورى الراحل صباح فخرى، بعرض ضوئي كبير ظهرت فيه صور الراحل على جدران قبة ساحة الوصل في المعرض.

وتزامن عرض صورة "ملك القدود الحلبية" على قبة ساحة الوصل في معرض "إكسبو 2020" الضخمة مع أغنيته الشهيرة "يا مال الشام"، خلال 6 دقائق متواصلة، وفقا لصحيفة "البيان" الإماراتية.



صباح فخري

وكان المئات من الجماهير السورية، شيعوا جنازة الفنان الكبير صباح فخري، من مستشفى الشامي في العاصمة دمشق، الخميس الماضي، عقب وفاته الثلاثاء الماضي عن عمر ناهز 88 عاما.

وقال الفنان دريد لحام، في تصريحات على هامش الجنازة، إن صباح فخرى لا يمكن ان يرحل لأنه قامة وسيظل حي في صباحتنا وامسياتنا، وكان سببا في معرفة تراثنا وسره هذا التراث، لم يرحل لأنه سيبقى بوجداننا.. ولولاه لما كنا نعرف تراثنا الذي أصبحنا نعشقه بفضله.

وسجّل الفنان الراحل صباح فخري، نحو 160 لحناً بين أغنية وقصيدة ودور وموشّح وموال، وحقق رقماً قياسياً بعد غنائه على المسرح 10 ساعات متواصلة دون استراحة، فى حفل بمدينة كاراكاس الفنزويلية عام 1968.

والفنان الراحل من مواليد حلب 1933 حاصل على وسام الاستحقاق السورى من الدرجة الممتازة عام 2007 وذلك تقديراً لإنجازاته الكبيرة والمتميزة في خدمة الفن.

كما شغل مناصب عدة فانتخب نقيباً للفنانين ونائباً لرئيس اتحاد الفنانين العرب ومديراً لمهرجان الأغنية السورية وضرب الرقم القياسى فى الغناء عندما غنى في مدينة كاركاس بفنزويلا مدة 10 ساعات دون انقطاع سنة 1968.