شكرا لقرائتكم خبر عن "قصاد الـ5 إحنا تلامذة".. حماقى يستبدل كلمات أغنيته للاحتفال بفوز الأهلى "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر النجم محمد حماقى، فى مقطع فيديو طريف متداول له عبر مواقع التواصل الاجتماعى، أثناء إحيائه حفل زفاف واستبدل كلمات أغنيته الجديدة "قصاد الغمزة إحنا تلامذة"، بجملة "قصاد الخمسة إحنا تلامذة"، والتى استخدمها للاحتفال بفوز النادي الأهلي علي غريمه التقليدي نادي الزمالك بنتيجة 5-3 في القمة 123 التي جمعت بينهما يوم الجمعة الماضية، وعلى الفور تفاعل الحضور معه.

وكان النجم محمد حماقى، طرح آخر أغنيات ألبوم "فايتنى"، مؤخرا، "ودينا بعيد"، عبر قناته الرسمية على يوتيوب، بعدما طرح يوم 21 أكتوبر "لا ملامة" ضمن الألبوم والأغنية من كلمات تامر حسين وألحان محمد رحيم وتوزيع تميم، وحققت الأغنية 2 مليون مشاهدة بعد أيام قليلة من طرحها عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب.

وقال محمد حماقى، فى بث مباشر عبر حسابه على "إنستجرام" - فى وقت سابق - إنه كان قد اتخذ قرارا بطرح الألبوم بأكمله يوم 6 أكتوبر، لكنه تفاجأ بصعوبة خروجه دفعة واحدة، وبدأ فى أخذ آراء أكثر من شخص مقرب له، فقالوا له: "إن الجمهور مستني الألبوم ومينفعش نتأخر عنه أكثر من كدة"، وبالتالى قرر طرحه على أجزاء.

وأضاف: "طرح الألبوم بشكل متقطع، جاء بسبب تأخرنا في التحضيرات.. وطلب الجمهور أكثر من مرة بنزوله، فلهذا قررنا طرح أغنية كل أسبوع حتى نتكمن من التحضيرات المناسبة، لكي يظهر الألبوم بالشكل المناسب واللائق".