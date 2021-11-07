شكرا لقرائتكم خبر عن عرض مسرحية "اللمبى فى الجاهلية" لـ محمد سعد فى موسم الرياض 10 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض مسرحية "اللمبى في الجاهلية" للنجم محمد سعد فى موسم الرياض، لمدة 5 أيام، بدءًا من 10 نوفمبر لـ14 نوفمبر الشهر الجارى، ويشارك فى بطولة المسرحية كل من سامى مغاورى ومى سليم وويزو وطاهر أبو ليلة وحسن عبد الفتاح ومنير مكرم، وإخراج تامر كرم.



محمد سعد

كان المخرج كريم السبكى قد أعلن عن عودة النجم محمد سعد للسينما بعد غياب بفيلم جديد، من إنتاج والده أحمد السبكى، ولم يكشف تفاصيل أخرى عن العمل.

ونشر كريم صورة مع والده المنتج أحمد السبكي والنجم محمد سعد، عبر حسابه على إنستجرام، وكتب قائلاً: "بإذن الله عودة واحد من أفضل الكوميديانات في مصر في فيلم جديد إن شاء الله أكتر واحد ضحك مصر بصوت عالي".

كانت انتشرت شائعة خلال الشهر الماضى وفاة الفنان محمد سعد متأثرًا بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا فيما أعرب النجم الشهير باللمبى عن غضبه الشديد من هذه الشائعة، ومن الذين أطلقوها.

وقال النجم محمد سعد، فى تصريحاته لـ"الخليج 365": "أنا زى الفل والحمد لله بصحة جيدة جدا، وحسبى الله فى اللى وراء هذه الشائعة، اللى خضت أهلى وأصدقائى عليا، وإن شاء الله هيشوف الكلام ده في أعز شخص له".