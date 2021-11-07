شكرا لقرائتكم خبر عن كايلى جينر لم تصب بأذى فى حفل حبيبها ترافيس سكوت بعد وقوع وفيات وإصابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في تقرير جديد حول حفلة ترافيس سكوت، أكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن حبيبة المغنى والحامل فى طفله الثانى، كايلي جينر، لم تصب بأذى بعد حضورها حفل ليلة الجمعة، حيث لقى ثمانية أشخاص مصرعهم فى حادث تدافع أدى إلى نقل العديد من الأشخاص إلى المستشفى بعد إصابتهم إضافة إلى الوفيات.



كايلي وسكوت

حضرت كايلى جينر، البالغة من العمر 24 عامًا، والتى تنتظر طفلها الثاني من سكوت، الحفلة الموسيقية في مهرجان أستروورلد، في هيوستن، مع شقيقتها كيندال جينر، التي قيل أيضًا إنها لم تصب بأذى.

تم تصوير سكوت، ليلة الجمعة، وهو يواصل الغناء بعد أن سُحق ثمانية أشخاص حتى الموت في مهرجان أستروورلد، في هيوستن، ليلة الجمعة، حيث قال أحد الشهود، إنها كانت "أرضية من الجثث".

ويشار إلى أنه بعد الحادث الأليم، علق سكوت، من خلال حسابه علي تويتر، من خلال بيان، قال فيه: "لقد دُمرت تمامًا لما حدث الليلة الماضية.. دعواتي للعائلات وكل المتأثرين بما حدث في مهرجان أستروورلد".

وأضاف "أنا ملتزم بالعمل مع مجتمع هيوستن للشفاء ودعم العائلات المحتاجة، شكرًا قسم الإطفاء، و NRG Park على استجابتهم الفورية ودعمكم.. أحبكم جميعا".

ووفقًا لرئيس الإطفاء في هيوستن بتكساس، فإن الحادث وقع بسبب تدافع الجماهير، وعندما بدأ الناس بالضغط باتجاه مقدمة المسرح، مما سبب حالة من الإصابات الجماعية بين الجمهور، وكشفت تقارير أن ما يقارب من 300 شخص أصيب في الحفل، وأصيب 11 شخص بسكتة قلبية بسبب حالة الذعر والتدافع، وتوفي منهم 8 أشخاص، وتداول الجمهور عدة مقاطع فيديو من الحفل، وكذلك فيديوهات لسيارات الإسعاف وهي تدخل مكان الحفل، وتصدر الحدث مواقع التواصل في الساعات الأخيرة.