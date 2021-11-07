شكرا لقرائتكم خبر عن جمهور بالآلاف ووالدة مغنية برازيلية شهيرة يشيعون جثمانها بالأسود والدموع.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وثقت عدسات الكاميرات اللحظة الصعبة التى مرت بها والدة نجمة البوب البرازيلية ماريليا ميندونكا، وهى تبكى بحرقة أمام نعش ابنتها قبل دفن جثمانها، حيث توفيت النجمة البرازيلية الشهيرة إثر حادث تحطم طائرة خاصة عن عمر يناهز 26 عاما.

وساعد أفراد العائلة روث موريرا دياس، وهي تميل إلى نعش ماريليا ميندونكا، بعد يوم من مصرع المغنية وأربعة آخرين عندما تحطمت طائرتهم بالقرب من شلال في جنوب شرق البرازيل.



التقرير وفقا لديلى ميل

كما اصطف الآلاف من المشجعين خارج استاد لكرة القدم في انتظار تأبين المغنية الشهيرة، وانتظرت مجموعة كبيرة من المعزين فى طابور ضخم امتد خارج ملعب جينسيو أرينا، في جويانيا، بالبرازيل، يوم السبت، لتشيع جثمان ميندونكا، التي توفيت مع أربعة آخرين بعد سقوط طائرتها الخاصة بالقرب من شلال في جنوب شرق البرازيل، يوم الجمعة.

والدة نجمة البوب البرازيلية أثناء تشييع جثمانها



تشييع الجثمان



توافد الجماهير لتوديع النجمة البرازيلية



الجماهير تودع نجمة البوب البرازيلية ماريليا ميندونكا

وتوافدت الحشود الضخمة من المشجعين على الملعب، فيما تُظهر الصور والدة ميندونكا وهي تنظر إلى جثمان ابنتها أثناء فتح التابوت، الذي كان مغطى بالحرير الأبيض الخشن بينما يحيطها المشيعون الذين يرتدون ملابس سوداء بتعبيرات حزينة.

وبدأ المشجعون فى الاصطفاف حول الملعب عند الفجر خارج الساحة التي تتسع لـ 15000 شخص حيث كانت تنسيقات الأزهار الكبيرة تصل في تدفق مستمر، ومن جهته، قال رونالدو كايادو، حاكم ولاية جوياس، إنه كان من المتوقع حضور 100 ألف شخص.

والمغنية البرازيلية تحظى بشهرة واسعة في بلادها بسبب نمط الأغاني الاجتماعية الحزينة التي كانت تؤديها، ما جعل محبيها يطلقون عليها اسم "ملكة المعاناة".



ماريليا ميندونكا



حادث تحطم الطائرة



تحطم الطائرة

وبدأت النجمة البرازيلية في التأليف عندما كان عمرها 12 عاما وكتبت أغاني لمطربين وحصلت ميندونكا (26 عاما) عام 2019 على جائزة "Grammy Latino".

يأتى هذا فيما سبق وعبر لاعب كرة القدم البرازيلي نيمار دا سيلفا، عن مشاعر الصدمة والحزن لوفاتها، وكتب على حسابه في "تويتر": "أرفض التصديق أرفض"، مضيفا صورة عينين تفيضان بالدموع.