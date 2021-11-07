المدير الفني لـ"القاهرة السينمائي": نيللي كريم عضو لجنة تحكيم المسابقة الدولية.. وهذه تفاصيل الفيلم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود بكار:

قال الناقد أندرو محسن، المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ43، إن كل الأفلام التي ستعرض نتاج مجهود كبير من البحث عمل عليه فريق البرمجة، وكشف عن أعضاء لجنة تحكيم المسابقة الرسمية، في المؤتمر الصحفي المُقام حاليا في أحد فنادق القاهرة.

وتضم اللجنة الفنانة نيللي كريم، إلى جانب أعضاء من إيطاليا وفرنسا ودول أخرى، متابعا "يسعدني ان اللجنة تضم تنوعا كبيرا على مستوى الخلفيات والأعمار، وتؤكد حرص ناس كتير على التواجد في مهرجان القاهرة".

تضم قائمة الأفلام عددا من مختلف أنحاء العالم، بينهم الفيلم المصري "أبو صدام" للمخرجة نادين خان، بطولة أحمد داش ومحمد ممدوح، كما يشارك في المسابقة: "كيارا"، "بنات عبدالرحمن"، "سبعة كلاب"، "رقيق"، "غدوة".

وتحدث أندرو عن الاختيار الرسمي خارج المسابقة الذي يجمع أهم الأفلام التي حصلت على الجوائز، بينها "قودي سيارتي، المهاجرون، الصاروخ الأحمر، عجلة الحظ والفانتازيا، بيت جوتشي، خلية النحل".

وتضم قائمة أفلام العروض الخاصة، عددا كبيرا من الأعمال بينها: "صعود، ذاكرة، تمساح النيل، ملك العالم، رجل بلا وطن، ملك الضحك، ملك العالم، البيت المجاور".