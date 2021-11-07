رئيس "القاهرة السينمائي" يعلن ملامح الدورة 43 ويكشف عن "البوستر" الرسمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

بدأ منذ قليل فعاليات المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن تفاصيل الدورة 43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في أحد الفنادق الكبرى في القاهرة.

ويشهد المؤتمر حضور رئيس المهرجان محمد حفظي، ومديره الفني أندرو محسن، المنتج محمد العدل، الناقدة ماجدة خير الله، الإعلامية چاسمين طه زكي، الفنان كريم قاسم، رئيس الرقابة على المصنفات الفنية الدكتور خالد عبدالجليل.

ورحب حفظي في كلمته بالحضور، وتابع "من أربع سنين لم أتخيل أن استمر هذه المدة في رئاسة المهرجان، ليس قلة ثقة لكن لأننا مررنا بالكثير من الأمور بينها الوباء، وحدث أيضا تطور كبير، ومهرجان القاهرة عريق جدا، وأي مؤسسة ناجحة تستند على سمعتها وكذلك عليها أن تبدأ كل عام كأنها صفحة جديدة تُكتب فيها النجاحات، ولهذا أريد أن أوجه الشكر لكل الناس لأنهم جزء من النجاح".

وكشف عن الملصق الخاص بالدورة 43، لافتا أن الهرم الذهبي، الجائزة الخاصة بالمهرجان، يظهر في البوستر من خلال شيئين مرآة وسلم ذهبيين.

وتحدث عن أهم ملامح الدورة الجديدة، منها تكريم الفنان كريم عبدالعزيز، والفنانة نيللي ومنحها الهرم الذهبي لإنجاز العمر، والتكريم الدولي لمدير مهرجان كان السينمائي تيري، ومؤلف الموسيقى الحائز على الأوسكار ر.رحمن.

وتابع "رغم جائحة كورونا ومقارنة بالعام الماضي رأينا وجود صحوة نتمنى أن تستمر للعام الماضي، سنعرض افلام من 63 دولة، منها أفلام عالمية لأول مرة، وأخرى لأول مرة في الشرق الأوسط: "كل عام كنا بنحاول نزود جوائز المهرجان المادية، هناك جائزة يوسف شريف رزق الله ويقررها الجمهور، وجائزة يوسف شاهين، وهناك جوائز موازية يقدمها جهات مختلفة، هناك مسابقة فيلم تيك توك، وما يميز الدورة التوسع في اماكن العرض العام الماضي كنا سبع شاشات زودنا عدد الشاشات، المقر الأساسي وبيت المهرجان سيكون كما هو دار الأوبرا المصرية".