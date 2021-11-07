فن ومشاهير

ما هي علاقة "طلعت زكريا"؟- مروان موسى يتصدر تريند محرك البحث "جوجل"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

دخل مطرب الراب مروان موسى قوائم "تريند" محرك البحث جوجل، وذلك بعد ساعات من طرحه صورة من كليب أحدث أغانيه، وتسريب مقاطع من الفيديو .

مطرب الراب مروان موسى، نشر صورة من كواليس الكليب، عبر صفحته في موقع فيسبوك، وكتب "الخطة السرية 7%"، وظهر به مقلدا الشخصية التي قدمها الفنان الراحل طلعت زكريا في فيلم "أبو علي" عام 2015.

وتداول رواد الصفحات الخاصة بمطربي الراب، عبر موقع فيسبوك، مقاطع مصورة من كليب الأغنية، وظهر خلالها مروان موسى، وهو يقلد طريقة شخصية المدرب "أمين أبو زيد"، التي أداها الفنان الراحل طلعت زكريا في الفيلم.

المايسترو محمد أبو اليزيد "وكيل نقابة المهن الموسيقية" في تصريح لـ"الخليج 365"، كان قد كشف عن إلغاء قرار منع التعامل مع المطرب مروان موسى، وقال "الثلاثي عفروتو ومروان موسى، خضعوا لاختبارات النقابة منذ فترة، ونجحوا في إثبات وجودهم أمام اللجنة، وتم التصديق رسميا على قبول العضوية".

نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، كانت قد أعلنت في وقت سابق، منع التعامل مع مطربي الراب احمد عفروتو ومروان موسى، و 3 آخرين من مقدمي أغاني المهرجانات ، بسبب عدم حصولهم على تصاريح بالغناء.

وأكدت نقابة المهن الموسيقية في بيان لها، منع التعامل مع عفروتو ومروان موسى، إذ أنهما ليسا أعضاء ولم يحصلا علي تصاريح بالغناء وحذرت من التعامل معهما.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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