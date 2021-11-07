ريم البارودي تشارك في بطولة "نقل عام" أمام محمود حميدة وسوسن بدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تشارك الفنانة ريم البارودي، في بطولة مسلسل "نقل عام"، أمام عدد كبير من النجوم، بينهم: محمود حميدة وسوسن بدر وسميحة أيوب ومحمد محمود عبدالعزيز، وهو من إنتاج شركة "مجموعة فنون مصر" لـ ريمون مقار ومحمد محمود عبدالعزيز.

والعمل من تأليف ورشة فنون مصر وإخراج المخرج الكبير عادل أديب والمنتظر عرضه قبل نهاية العام.

يذكر أن هذا هو التعاون الثاني لريم البارودي مع مجموعة فنون مصر بعد مسلسل " قيد عائلي" الذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه .

وكان آخر أعمال الفنانة ريم البارودي، ظهورها كضيفة شرف في مسلسل "فارس بلا جواز" بطولة الفنان مصطفى قمر، وعُرض العمل في رمضان 2021.