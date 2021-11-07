صوره خلال الحظر الصحي.. مشهراوي يكشف لمصراوي تفاصيل فيلمه المشارك في مهرجان القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

يقدم المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي العرض العالمي الأول لفيلمه "يوميات شارع جبرائيل"، في الدورة 43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التي تقام في الفترة من 26 نوفمبر إلى 5 ديسمبر المقبل.

المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، تحدث عن الفيلم المشارك في مسابقة آفاق السينما العربية، وقال "الفيلم يعد تجربة خاصة وجديدة لي، وأراه عمل سينمائي تجريبي، وتوليت إلى جانب الإخراج: التصوير والمونتاج والإنتاج ايضا".

وتابع: "وهو فيلم عن فلسطين تم تصويره في باريس خلال الحظر الصحي ومنع التجول هناك ، وتم الزج به بين يومياتي في باريس، وذكريات من فلسطين، وهو بالنسبة لي تجربة خاصة ومختلفة عن جميع افلامي الروائية والوثائقية ، وكأن الفيروس (كورونا) أيقظ فيروسات قديمة لم نخبر أحد عنها".

رشيد علق على المشاركة في المهرجان، وقال "سعيد جداً بتواجد الفيلم بمهرجان القاهرة الذي اعتبره من أهم المهرجانات العربية والعالمية وتربطني بالمهرجان علاقة تجاوزت ٢٥ سنة ، وفي نفس الوقت خرجت من كورونا مصاب بفيلمين الآخر بعنوان ( إستعادة ) وسيعرض الشهر القادم ضمن برنامج روائع عربية في مهرجان البحر الأحمر ".

كشف مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن إقامة العرض العالمي الأول لـ 11 فيلم ضمن فعاليات الدورة الـ43، التي تنطلق في الفترة من 26 نوفمبر إلى 5 ديسمبر المقبل.