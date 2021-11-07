"بنحبك يا بكيزة".. دينا تطلب الدعاء لسهير البابلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

طالبت الفنانة دينا، جمهورها ومتابعيها، بالدعاء للفنانة الكبيرة سهير البابلي التي تعرضت لأزمة صحية خلال الفترة الماضية.

ونشرت دينا صورة للفنانة الكبيرة عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، وعلقت: "دعواتكم للفنانة الراقية المحترمة حبيبتنا كلنا الفنانة سهير البابلي بالشفاء العاجل، وتخرج من المستشفى بألف سلامة.. بنحبك يا بكيزة".

وكانت نيفين الناقوري، ابنة الفنانة سهير البابلي، قد أكدت أن حالة والدتها مستقرة لمدة 8 أيام، منوهة إلى أن أكثر ما يتبعها هو استمرار وجود المياه على الرئة وعودتها في كل مرة يحاول الأطباء سحبها