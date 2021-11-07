3 عروض مسرحية و3 ندوات والاحتفاء بالمسرح التونسي في ثاني أيام شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يقام في ثاني أيام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في دورته السادسة برئاسة المخرج مازن الغرباوي، مجموعة من الفعاليات المتنوعة، ففي تمام الساعة الحادية عشرة صباحا ندوة للاحتفاء بالنصوص الفائزة بجائزة لينين الرملي التأليف المسرحي، ويدير الندوة دكتور مصطفى سليم بحضور كلا من المخرجة والكاتبة فاطمة المعدول أرملة الكاتب لينين الرملي والكاتب عماد الشنفري من سلطة عمان عضو لجنة تحكيم .

وفي تمام الساعة الثانية عشرة يقام ندوة للاحتفاء بالمسرح التونسي ورموزه ويديرها الدكتور مصطفى سليم، وذلك بحضور السفير محمد بن يوسف وسيرين قنون ابن المخرج الراحل عز الدين قنون والفنان القدير منير العراقي من الجمهورية التونسية والفنانة القديرة نصاف بن حفصية من الجمهورية التونسية، ويقام في تمام الساعة الثانية والنصف المؤتمر الصحفي الخاص بالمهندس محمد سيف الأفخم رئيس الهيئة الدولية للمسرح ويدير المؤتمر الكاتب الصحفي جمال عبد الناصر ، أما في تمام الساعة الثالثة والنصف سيقام حفل توقيع كتاب "الظاهرتية من الفلسفة إلى المسرح " للدكتور سامح مهران، ويدير حفل التوقيع الدكتور مصطفى سليم.

ويقدم اليوم ثلاثة عروض أولها في تمام الساعة الخامسة والنصف وهو عرض "ربع وقت" من تونس إخراج سيرين قنون والعرض يقدم ضمن مسابقة العروض الكبرى، بينما يقدم في تمام الساعة السابعة عرض "البجعات" إخراج حسان السلامي ضمن مسابقة محور مسرح الشارع.

وفي تمام الساعة الثامنة يقدم عرض "لا تنتقم منا" إخراج ميرال نستور وسيلفيا رليانو من رومانيا وذلك ضمن مسابقة عروض المونودراما، كما تقام ثلاثة ورش مسرحية الأولى بعنوان "الجسد المقدس " يقدمها الدكتور فريد النقراشي، ورشة الكتابة المسرحية بعنوان "فنون صناعة الكوميديا في كتابة فن المسرح " للكاتب المسرحي والسيناريست نادر صلاح الدين، ورشة المسرح الغنائي والفنون الأدائية لليوناني بافلوس كافورس.