محمد رمضان يثير الجدل في المغرب.. ما علاقة سعد المجرد؟

كتبت أسماء لمنور في الأحد 7 نوفمبر 2021 01:23 مساءً - منذ 3 ساعات

حالة من الجدل أثارها إعلان الفنان المصري محمد رمضان، عن تفاصيل حفله المقرر في كانون الأول/ ديسمبر المقبل في المغرب، بسبب رفض الجمهور المغربي زيارة الفنان المصري بلادهم على خلفية أزمته الأخيرة مع المطرب المغربي سعد لمجرد.

ودشن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، فور إعلان محمد رمضان تفاصيل الحفل، هاشتاغاً على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، حمل عنوان ”لا نريد محمد رمضان فى المغرب“.

واعتبر الجمهور المغربي أن الهاشتاغ هو بمثابة رد على منع الفنان المغربي سعد لمجرد من الغناء فى حفل كان مقررا في مصر، إضافة لمنع عرض حلقته مع الفنان المصري أمير كرارة التي تم تسجيلها لصالح إحدى الفضائيات المصرية، ولكن تم منع عرضها.

وكان محمد رمضان قد أعلن عبر حساباته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء الجمعة، عن موعد حفله الثاني في المغرب، إذ نشر مقطع فيديو من حفله الأول هناك وعلق عليه وكتب: ”تم الاتفاق أمس على ثاني حفلاتي في مراكش ديسمبر القادم.. الحفلة الأولى حضرها 450 ألف وثقة في الله القادمة مليونية“.

وهو ما لم يلق ترحيباً من الجمهور المغربي، في الوقت الذي تزامن فيه مع تأييد من مصريين شاركوا في الهاشتاغ الذي يطالب بمنع دخول محمد رمضان، وكتب حساب لشحص مصري يدعى محمد الخطيب متضامناً مع تلك الدعوات قائلا: ”من مواطن مصري بسيط أؤيد إخواني في المغرب الشقيق وكل التحية للمغاربة ونجوم المغرب“.

وكان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، نشروا في وقت سابق هاشتاغاً مماثلا على موقع ”تويتر“، طالب بعدم استضافة المطرب المغربي سعد لمجرد في مصر، وذلك بسبب الاتهامات التي طالته في قضايا اغتصاب ”ثلاث فتيات“ في فرنسا والولايات المتحدة، ما دفع الشركة المنظمة لحفل سعد لمجرد في مصر حينها إلى حذف إعلاناتها على مواقع التواصل الاجتماعي، كما ألغت شركة توزيع التذاكر علامة الشراء من موقعها الإلكتروني.

وكانت شركة ”كايرو شو“ المنظمة للحفل نشرت صورة للمطرب المغربي سعد لمجرد، عبر منصاتها على الإنترنت وكتبت أعلاها ”قريبا في حفل ضخم.. انتظروا مفاجآت كثيرة خلال شهر ديسمبر“.