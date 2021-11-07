شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جسار بعد حفل مهرجان الموسيقى العربية: ليلة العمر فى أم الدنيا مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب النجم وائل جسار، عن سعادته الشديدة بعد حفله في مهرجان الموسيقى العربية، وشارك جمهوره بفيديو من الحفل عبر حسابه على إنستجرام، وكتب قائلاً: "مقتطفات من حفل مهرجان الموسيقى العربية في أم الدنيا مصر كانت ليلة من العمر شكرًا لجمهورى الحبيب بشوفكم قريبًا".

وأحيا النجم وائل جسار حفلا غنائيا كبيرا، أمس السبت ضمن حفلات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الثلاثين على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، ورفع شعار كامل العدد، وقدم من خلاله عددًا كبيرًا من أغانيه، منها (مخبي ليه وخلينا بعيد وخليني ذكرى وبحبك مش هقول تاني والنهاية واحدة ولما تقولوا وتعيدوا وتزيدوا وغريبة الناس)، كما قدم أغنية أسمر يا أسمرانى للعندليب عبد الحليم حافظ، وأغنية ما تفوتنيش أنا وحدى للراحل سيد مكاوى.

وقال النجم اللبناني وائل جسار، أنها المرة الرابعة التي أغني فيها في المهرجان، والذي اتشرف بوجودي وسط كبار النجوم من مصر والوطن العربي، وأوجه الشكر لكل القائمين على المهرجان ووزيرة الثقافة والموسيقار عادل عايش.

وانطلق افتتاح مهرجان الموسيقى العربية في نسخته الثلاثين بدار الأوبرا المصرية يوم الاثنين الماضى، بحضور كل من وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، وجيهان مرسى مديرة المهرجان، ومجدى صابر رئيس دار الأوبرا، وأُهديت الدورة إلى روح كل من الراحلين الموسيقار جمال سلامة وعبده داغر، تقديرا لمشوارهما الغنائى الكبير الملىء بالإنجازات.