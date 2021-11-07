شكرا لقرائتكم خبر عن منة فضالى زوجة إيهاب فهمى فى "حدوتة سكر" من مسلسل "ورا كل باب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت الفنانة منة فضالى من تصوير كل مشاهد حدوتة "سكر مر" من مسلسل "ورا كل باب" والذى بدأ عرضها مساء أمس السبت على قناة الحياة، وتجسد منة خلال الأحداث دور "زينة" زوجة إيهاب فهمى والذى يواجهان العديد من المواقف وتنشأ بينهما خلافات تتطور خلال الحلقات.

حدوتة "سكر مر" بطولة فريال يوسف، مراد مكرم، منة فضالى، إيهاب فهمي، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، الطفل آدهم وهدان وعدد آخر من الفنانين الشباب والأطفال، والحدوتة تأليف أحمد عبد الفتاح إخراج محمد عبد السلام.



منة فضالى واسرة سكر مر

"سكر مر" الحدوتة العاشرة من مسلسل "ورا كل باب" حيث تم عرض 9 حواديت وهم "كدبة كبيرة" بطولة أحمد زاهر وهنادى مهنى، و"عائلة جيجى" بطولة نادين، إسلام جمال، هدى الاتربى، هند عبد الحليم، ليلى عز العرب، و"رق الحبيب" بطولة سوسن بدر وأحمد فؤاد سليم، و "قلب مفتوح" بطولة كمال أبو رية وفيدرا وهايدى رفعت ونور إيهاب ورانيا ملاح.

وعرضت أيضاً حواديت "ماريونت" بطولة محمود عبد المغنى ودينا فؤاد وميرنا نور الدين، و"هدف نبيل" بطولة صلاح عبد الله ومحمود البزاوى وديانا هشام وعايدة رياض، و"فى عشق البنات" بطولة ميرنا نور الدين، محمد عز، هدى الاتربى، كارولين خليل، "لحظة ضعف" بطولة رشا مهدى وخالد سرحان، و"90 يوم" بطولة نضال الشافعى ودنيا عبد العزيز.



منة فضالى والمخرج محمد عبد السلام

وتشارك منة فضالى في بطولة أكثر من فيلم جديد خلال الفترة الحالية، الأول هو "مينى بار" مع نضال الشافعى وصلاح عبد الله، والثانى بعنوان "في القلب" مع خالد سليم، نسرين طافش، سوسن بدر، هالة فاخر، وإخراج مرقس عادل، إضافة إلى فيلم "روحى لك" مع إيهاب فهمى، مروى عبد المنعم، متحت تيخة، وإخراج مازن نيازى.