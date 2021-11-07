شكرا لقرائتكم خبر عن أحلام تهنئ نوال الكويتية بعيد ميلاد زوجها: كل عام وأنت بألف خير زوج أختى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت النجمة أحلام، النجمة نوال الكويتية بمناسبة عيد ميلاد زوجها، وكتبت لها عبر حسابها على تويتر، قائلة: "كل عام وأنت بالف خير أخوى وزوج أختى كل عام وأنت بصحة وفرح ونجاح الملحن الكبير مشعل العروج".

وكتبت نوال الكويتية، رسالة لزوجها فى عيد ميلاده قائلة: "كل عام وأنت بخير يا حبيبي وأبوي وصديقي عسى الله يطول بعمرك ويرزقك الصحة وراحة البال ويخليك لي وحنينه وسليمان ذخر ياحياتي".



أحلام و نوال الكويتية

وكشفت النجمة الإماراتية أحلام عن ارتدائها فستان مرصع بخيوط الذهب والمرايات خلال حفلها فى إكسبو 2020 بدبي، والفستان من تصميم المصمم اللبناني العالمي زهير مراد، ونشرت أحلام مجموعة صور لها وهي تتألق بفستان أزرق عبر حسابها بموقع "انستجرام"، مصحوبة بتعليق :" استوحيت فستاني من التطريز الإماراتي الخليجي العربي مرصع بالمرآيات وخيوط الذهب المعتقة".

وتابعت :"كما أضفت عليه أنا والمصمم العالمي زهير مراد الطابع الأندلسي ليليق بي كفنانة اماراتية أمثل دولتي الإمارات في هذا الحدث العظيم التاريخي.. وامثل الوطن العربي واحببت أن القى تحية اماراتية عربية على كل العالم بأسره بثلاث لغات ..العربي والانجليزية والفرنسية".