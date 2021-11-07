شكرا لقرائتكم خبر عن أميتاب باتشان يستعيد ذكرى عرض أول أفلامه السينمائية بصورة عمرها 52 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل النجم العالمى أميتاب باتشان، بذكرى عرض أول فيلم في حياته الفنية المليئة بالأعمال المهمة بتاريخ السينما العالمية، لافتًا إلى أن ذلك يعود إلى ما قبل 52 عامًا، ونشر نجم بوليوود، صورة له من أحداث الفيلم عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام"، مصحوبة بتعليق: "فى 15 فبراير 1969 وقعت فيلمي الأول "Saat Hindustani" وتم عرضه في 7 نوفمبر 1969 .. 52 سنة.. اليوم".



تدوينه أميتاب باتشان

وكان أسطورة السينما الهندية أميتاب باتشان، حرص - فى وقت سابق - على مشاركة متابعيه وجمهوره في جميع أنحاء العالم، بصورة له أثناء مروره داخل جهاز الوقاية والعناية والتطهير وهو يرتدي القناع الواقى، لمطالبة الجميع بالالتزام بتعليمات الوقاية والمرور داخل تلك الأجهزة من حين لآخر لعدم الإصابة بفيروس كورونا.

ونشر أسطورة السينما الهندية، صورته عبر حساباته المختلفة بمنصات السوشيال ميديا - آنذاك - وكتب فى تعليقه عليها: "هذا هو الطريق الذي يجب أن نتبعه جميعاً، معقمين خلال هذا الجهاز".



أميتاب باتشان قبل 52 عاما

كما كشف باتشان منذ أيام عن آخر غرائب معجبيه، حيث التقى بمعجب به قام بطلاء سيارته بالكامل بأشهر مقولات نجم بوليوود فى أفلامه، إضافة إلى قميصه مزين بأسماء أفلام، فيما قام أميتاب باتشان بالتوقيع على السيارة قبل قيادة الرجل لها.

وشارك أميتاب باتشان جمهوره ومتابعيه، بصور مع الرجل وسيارته، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، مصحوبة بتعليق: "قام بطلاء سيارته بالكامل بحوارات من أفلامى.. وقميصه به كل أسماء أفلامى.. عندما تفتح باب السيارة يبدأ نظام الصوت بتشغيل حواراتى.. هذا ببساطة مذهل جدًا".