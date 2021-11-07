شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الموسيقى العربية.. محمد الحلو فى "المعهد" ومدحت صالح بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتواصل اليوم الأحد فعاليات الدورة الـ30 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية والتى تستمر حتى 15 نوفمبر الجارى.

يشهد مسرح النافورة: الاحتفال بمئوية الفنان الكبير وديع الصافي، بالإضافة لفقرات غنائية لكل من الفنانة أميرة أحمد، والفنان طوني وديع الصافي، والفنان معين شريف، بقيادة سليم سحاب، والفنانة آيات فاروق والفنان محمد محسن، بقيادة أحمد عامر.

وعلى مسرح معهد الموسيقى العربية، يقدم النجم محمد الحلو حفلا موسيقيا بقيادة المايسترو فاروق البابلى، كما تقام حفلة وهابيات، وفقرات غائية لكل من الفنان يحيي عبد الحليم، والفنانة ريم كمال.

وبمكتبة الإسكندرية، يحيى النجم مدحت صالح حفلا موسيقيا، بجانب فقرة صوليست قانون الفنان فرات قدوري، وفقرات غنائية لفرقة ضفاف دجلة وصوليست بيانو عمرو سليم.

يذكر أن مدحت صالح قدم، الخميس الماضى، حفلا بمسرح النافورة بقيادة أحمد عامر ورفع شعار كامل العدد، وقدم من خلاله عددا كبيرا من أغانيه منها: بحلم على قدي، ولا تسوي دموع، و3 سلامات، ووردي، وزي ما أنت عاوز، وكوكب تاني، وزي المليونيرات، والدنيا لوهتيجي، كما قدم أغنية أنت عمري لكوكب الشرق أم كلثوم، واختتم الحفل بأغنية أنا ابن مصر.