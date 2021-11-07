شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أزمة Eternals.. أفلام عالمية منعت من العرض بسبب محتواها المثير للجدل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من حين لآخر تتسبب بعض الأفلام والمسلسلات العالمية فى إحداث ضجة كبرى بسبب تناولها لأحداث ومفاهيم مخالفة للكثير من العادات والتقاليد تارة، والبعض الآخر يتعارض مع الدين والمعتقدات، لتتعالى الصحيات بعدها بضرورة وقف تلك الأفلام وعدم عرضها حتى لا تساهم فى رفع مستوي التفكير السلبي لدي الكثيرين لما تتناوله من أحداث مخالفة للحقيقة.

وكان آخر تلك الأفلام التى تسببت فى أزمة هو فيلم مارفل الجديد Eternals، الذى أثار ضجة كبري تزامنًا مع العرض الأول للفيلم بصالات السينمات العالمية والمحلية في عدد من الدول، حيث قررت عدة دول منع عرض الفيلم على شاشاتها بسبب ما يحتويه على مخالفات بالجملة.

فيلم أنجلينا جولى Eternals

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة الديلي ميل البريطانية، فإن فيلم مارفل الجديد Eternals يحتوى على مشاهد جنسية صريحة بين كل من جيما تشاك، وريتشارد مادن، وهما بطلان خارقان وقعا في حب بعضهما منذ أكثر من 3000 عام خلال الإمبراطورية البابلية، ليستكملوا قصة حبهما على الشاشة، كما يسرد الفيلم مشهد مخاطبة بعض الأبطال الخارقين للسماء في إشارة إلى ظهور الإله، وهى مشاهد لا تتناسب مع عادات بعض الدول.

وليس فيلم أنجلينا جولى Eternals، فقط الذى أثار هذه الضحة، فقد سبقه عدد آخر من الأفلام، منها الفيلم الفرنسي الشهير Cuties، الذى أثار الجدل وقت عرضه فى أكتوبر 2020، متسببًا فى أزمة كبيرة بسبب محتواه الجنسي، الذى سرد من خلاله فرقة رقص للفتيات يبلغن من العمر 11 عامًا يخوضن تجاربهن الأولى فى عالم الجنس، وهو ما يعد مخالفة صريحة لنشأة الفتيات.



Cuties

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية سابقاً، فإن الفيلم الفرنسي Cuties تسبب في إضعاف أرباح الشبكة الأمريكية بنسبة ضخمة، حيث حصلت الشبكة على 2.2 مليون مشترك خلال الربع الثالث من العام الماضي، وهو ما يعد انخفاضًا ضخمًا فى عدد الاشتراكات.

وكان الفيلم قد أثار الجدل بمجرد طرح الدعاية الخاصة به واعتذرت Netflix وقتها وسحبت الملصق الدعائى لفيلم Cuties، وهو الفيلم الناطق بالفرنسية، ويظهر الملصق الدعائي أربع فتيات مراهقات يرتدين ملابس كاشفة، مما أثار ردود فعل عنيفة على وسائل التواصل الاجتماعى، متهمين الشبكة بإضفاء الطابع الجنسى على الفتيات الصغيرات فى سن الطفولة.

كما انضم لقائمة الأعمال المثيرة للجدل وغضب الجماهير، فيلم Ad Astra للنجم العالمي براد بيت، الذى أحدث ضجة كبري بسبب محتواه، حيث تناول الفيلم قصة البحث عن بعض الأدلة الوجودية التى انتقدها البعض فى عدد من المقالات ومنصات الاعلام.



Ad Astra

فيلم "Ad Astra" من تأليف واخراج جيمس جراي، ومن بطولة براد بيت و ليف تايلوروتومي لي جونس وجون اورتيز ولورين دين و غيرهم ، ويدور الفيلم حول سفر رائد الفضاء روي مكبرايد إلى الحواف الخارجية للنظام الشمسي ليجد والده المفقود ويكشف لغزًا يهدد بقاء كوكبنا، ومن ثم ستواجه رحلته كشف لـ أسرار تتحدى طبيعة الوجود الإنساني ومكانتنا في الكون.