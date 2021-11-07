شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من ترافيس سكوت بعد وفاة 8 أشخاص وإصابة 300 آخرين فى حفله الأخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب المغني العالمي ترافيس سكوت، بصدمة كبيرة، وكذلك الجمهور بعد مقتل 8 أشخاص من بين الحاضرين فى حفله الأخير، إضافة إلى إصابة العشرات بسبب التدافع بين الجمهور، وبعد الحادث الأليم، علق "سكوت"، بتدوينة عبر حسابه الشخصى على موقع "تويتر"، "لقد دُمرت تمامًا لما حدث الليلة الماضية.. دعواتى للعائلات وكل المتأثرين بما حدث في مهرجان أستروورلد".



ترافيس سكوت

وأضاف: "أنا ملتزم بالعمل مع مجتمع هيوستن للشفاء ودعم العائلات المحتاجة، شكرًا لكم قسم الإطفاء، وNRG Park على استجابتهم الفورية ودعمكم.. أحبكم جميعًا".

ووفقًا لرئيس الإطفاء في هيوستن بتكساس، فإن الحادث وقع بسبب تدافع الجماهير، وعندما بدأ الناس بالضغط باتجاه مقدمة المسرح، مما سبب حالة من الإصابات الجماعية بين الجمهور، وكشفت تقارير أن ما يقارب من 300 شخص أصيب في الحفل، وأصيب 11 شخص بسكتة قلبية بسبب حالة الذعر والتدافع، وتوفي منهم 8 أشخاص، وتداول الجمهور عدة مقاطع فيديو من الحفل، وكذلك فيديوهات لسيارات الإسعاف وهي تدخل مكان الحفل، وتصدر الحدث مواقع التواصل في الساعات الأخيرة.