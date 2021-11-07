شكرا لقرائتكم خبر عن وائل كفورى فى أول حفل غنائى بعد تعرضه لحادث كبير: "انكتب لى عمر جديد".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا النجم اللبنانى وائل كفورى، مساء السبت، حفلاً غنائيًا فى مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات فى الأردن، والذي يعد الأول له بعد تعرضه لحادث سير خلال شهر أكتوبر الماضي، وظهر المطرب اللبنانى فى الحفل بحالة صحية جيدة وتفاعله المعتاد مع الجمهور، كما حرص في بداية الحفل علي توجيه رسالة، قائلاً: "اسمحولى في البداية أشكر ربى.. انكتبى لي عمر جديد بفضل دعوات الناس اللي بالفعل خلتني أقف اليوم".



وائل كفوري

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لوائل كفوري ظهر فيه وهو يعتذر لمعجبة طلبت منه التقاط صورة معها بطريقة سيلفي، لأن ظهره يؤلمه ولا يستطيع الانحناء.

وقد أثار النجم وائل كفورى قلق الجمهور عليه، بعد تعرضه لحادث سير كبير، فى أحد طرق لبنان، وجرى نقله إلى المستشفى على الفور، لتلقي العلاج اللازم، لمدة يومين تقريبًا.

ويشار إلى أنه فى أول تعليق له بعد تعرضه لحادث سير مروع في شوارع بيروت، نشر وائل كفورى رسالة إلى متابعيه ومحبيه على مواقع التواصل الاجتماعى، جاء فيها: "من القلب.. ومن بعد ما انكتبلي عمر جديد.. كلمة شكر وحب ووفا لكل الزملا الفنانين ولكل الملحنين والشعراء ولكل مين بالوسط الفني والإعلامي وللسياسيين والـ Fans والأصدقاء.. ولكل محب عتل همي".

وأضاف كفوري: "غمرتوني بمحبتكن وبخوفكن علي.. صدقوني لمست محبة كل واحد فيكن.. أنا منيح بفضل صلواتكن!.. كل كلمة قلتوها عنيتلي ودقت بالقل"، وتابع: "بشكركن فرد فرد وبعتذر ما قدرت اتواصل معكن أو رد على اتصالاتكن.. بس إن شاء الله قريبا نتواصل أول ما أصير أحسن".