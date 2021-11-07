شكرا لقرائتكم خبر عن عاصى الحلانى: مهرجان الموسيقى العربية حدث يخلد اسم كل من يشارك فيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب النجم اللبناني سعادته الكبيرة بالمشاركة في مهرجان الموسيقى العربية هذا العام فى دورته الثلاثين، والتى تقام على خشبة مسرح النافورة داخل دار الأوبرا المصرية، والذى يعد أعرق المهرجانات على مستوى العالم.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "مهرجان الموسيقى يلتف حوله كل نجوم الغناء في العالم العربى، ويعتبر عملة نادرة كمنهجه الذى يرسخ في وجدان الأجيال الجديدة".

وأشار أنه دائما يحرص على وجوده بين الكبار والمشاركة فيه حيث أنه حدث يخلد إسم كل من يشارك في فاعلياته وسوف يتذكره الأجيال باستمرار، وأنا شخصيا سعيد أن ينتظر جمهورى كل عام حفلتى .





وأحيا مؤخرا النجم اللبناني عاصي الحلاني واحدة من أقوى حفلات مهرجان الموسيقي العربية في دورته الثلاثين المقام على خشبة مسرح النافورة داخل دار الأوبرا المصرية، بدأها بأغنية "كبيرة يا مصر"، وبعدها قدم عددا من الأغاني منها (يا طير وجن جنوني وبحبك وبغار وإن كان عليا وقولي جاية وأني مارق مريت وطول عمري بسمعهم)، كما قدم أغنية "سواح" للعندليب عبد الحليم حافظ، واختتم حفله بأغنية أحلف بسماها وبترابها.





وانطلق افتتاح مهرجان الموسيقى العربية في نسخته الثلاثين بدار الأوبرا المصرية يوم الاثنين الماضى، بحضور كل من وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، وجيهان مرسى مديرة المهرجان، ومجدى صابر رئيس دار الأوبرا، وأُهديت الدورة إلى روح كل من الراحلين الموسيقار جمال سلامة وعبده داغر، تقديرا لمشوارهما الغنائى الكبير الملىء بالإنجازات.

وأحيا مؤخرا النجم اللبناني عاصي الحلاني واحدة من أقوى حفلات مهرجان الموسيقي العربية في دورته الثلاثين المقام على خشبة مسرح النافورة داخل دار الأوبرا المصرية، بدأها بأغنية "كبيرة يا مصر"، وبعدها قدم عددا من الأغاني منها (يا طير وجن جنوني وبحبك وبغار وإن كان عليا وقولي جاية وأني مارق مريت وطول عمري بسمعهم)، كما قدم أغنية "سواح" للعندليب عبد الحليم حافظ، واختتم حفله بأغنية أحلف بسماها وبترابها.