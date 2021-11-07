عمرو اديب يهاجم انجلينا جولي بسبب فيلم “Eternals”: “بيضغطوا علينا كي نتقبل المثلية الجنسية”.. فيديو

كتب امير فتحي في الأحد 7 نوفمبر 2021 11:52 صباحاً - هاجم الإعلامي المصري عمرو أديب الفنانة الامريكية أنجلينا جولي بعد تصريحاتها الأخيرة حول منع عرض فيلمها Eternals في عدة دول عربية بسبب المثلية الجنسية

قال أديب في برنامجه “الحكاية” المذاع على قناة MBC مصر أنه لا يرى أي جمال في العلاقة المثلية كما قالت أنجلينا مستنكرة عدم إدراك العرب لوجود جمال في المثلية الجنسية

وأضاف أديب قائلًا “ملاحظ أن بقالنا سنتين تلاتة بيضغطوا علينا علشان نقبل المثلية الجنسية من خلال مسلسلات وأفلام أجنبية، كارتون، ألعاب”

كما عبر أديب عن مخاوفه من وجود إشارات لعلاقة مثلية في أفلام ديزني والأعمال الكوميدية مشيرًا إلي أن الأفلام والمسلسلات الكوميدية في الفترة الحالية ليست مثل مسلسل Friends وتحمل مفاهيم عديدة

يذكر أن أنجلينا جولي اعترضت على منع عرض فيلمها في عدة دول عربية بسبب وجود إشارة للمثلية الجنسية.