فيديو نادر – يحيى الفخراني يكشف تفاصيل تعرضه لقضية آداب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تداول نشطاء عبر مواقع التوصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان الكبير يحيى الفخراني يكشف من خلاله الأزمة التي أثارها مشهد القبلة من فيلم “للحب قصة أخيرة”، ويصف مخاوفه بعد اتهامه في قضية آداب.

وقال يحيى الفخراني: “لنفرض أن في قوانين موضوعة ممنوع التقبيل في السينما، لما الممثل أو المخرج أو المنتج يعمل مشهد فيه تقبيل يبقى خطأ. لكن العرف السائد إن هناك تقبيلاً في السينما، وهناك مشاهد جائزة في كل الأفلام، إشمعنى فيلم بذاته يقدم للمحاكمة؟”

وأضاف :”لما ألاقي فيلم أنا بأقدره وأحترمه، والمشهد جائز وغير مخل بالآداب من وجهة نظري ووجهة نظر العرف السائد في المجتمع في الوقت ده إذا مفيش مشكلة.”

وتابع: “تجربتي ليلة القبض على يحيى الفخراني، أول ما جاء في ذهني لما فوجئت بالاتهام بتاع آداب كانوا ولادي، إن ابني الصغير حيسمع إن أبوه متهم في قضية آداب وده في مدرسة أطفال، وبعد فترة تداركت الموقف إن أمه حتفهمه. لكن اللي كنت خايف منه جدا إن رجل الشارع العادي يتعلق في ذهنه إن يحيى الفخراني عمل مشهد مخل بالآداب.”

وأوضح يحيى الفخراني أنه اتخذ قراراً بعد جلوسه مع وكيل النيابة وحتى موعد رفع ستار المسرح في ذلك اليوم باعتزال التمثيل نهائياً.