“ريش” يحصد التانيت الذهبي لأيام قرطاج السينمائية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: اختتمت أمس السبت، الدورة 32 لأيام قرطاج السينمائية والتي تنطلقت فعالياتها يوم 30 أكتوبر وأعادت فعالياتها من عروض أفلام، نقاشات ودروس في السينما الحراك للمشهد الثقافي ولونت مشاهدها شارع الحبيب بورقيبة وقاعات السينما بالعاصمة وعدد من الجهات.

أيام قرطاج السينمائية كانت حاضرة من خلال عروض الأفلام في السجون والثكنات وعكست تنوعا وثراء على مستوى الرؤى الفنية والجمالية لأكثر من جيل سينمائي بنتمي للسينماءات العربية والأفريقية.

قائمة الجوائز على النحو التالي:

جائزة قرطاج سينما الواعدة: فيلم “من يحرقن الليل” لسارة مسقر/المملكة العربية السعودية

جائزة لينا بن مهني لحقوق الانسان: فيلم “كما أريد” لسماهر القاضي/فلسطين

التانيت الذهبي للعمل الأول: “ريش” لعمر الزهيري/مصر

جائزة TV5 Monde لفيلم “فلسطين الصغرى” لعبد الله الخطيب/فلسطين

تنويه خاص: فيلم “كباتن الزعتري” لعلي العربي/مصر

الجوائز الرسمية لمسابقة الأفلام الوثائقية:

مسابقة الفيلم الوقثائقي القصير

التانيت البرونزي: فيلم “لا ترتاح كثيرًا” لشيماء التميم/الأردن

التانيت الفضي: فيلم “ثم يحرقون البحر” مجد الرميحي/قطر

التانيت الذهبي: فيلم Shepherds للمخرج Teboho Edkins

مسابعة الفيلم الوثائقي الطويل

التانيت البرونزي: فيلم “كما أريد” لسماهر القاضي/فلسطين

التانيت الفضي: فيلم “اللاجئ الأخير”/مالي

التانيت الذهبي: فيلم “فلسطين الصغرى” لعبد الله الخطيب/فلسطين

الجوائز الرسمية لمسابقة الأفلام الروائية

مسابقة الفيلم الروائي القصير

التانيت البرونزي: فيلم “في بلاد العام سام” للمخرج سليم بلهيبة/تونس

التانيت الفضي: فيلم “كيف تحولت جدتي إلى كرسي” للمخرج نيكولا فتوح/لبنان

التانيت الذهبي: فيلم Life on The Horne للمخرج Mo Harawe/الصومال

جائزة أفضل تصوير: فيلم “نار الربيع الدائمة” للمخرج “ليومونغ جيرميا موساس”/ليسوتو

جائزة أفضل سيناريو: فيلم “ريش” عمر الزهيري/مصر

أفضل موسيقى: فيلم “علي صوتك” للمخرج نبيل عيوش/المغرب

جائزة أفضل تركيب: فيلم “نار الربيع الدائمة” للمخرج “ليومونغ جيريميا موساس”/ليسوتو

جائزة أفضل ممثل: عمر عبدي عن فيلم “زوجة حفار القبور”/الصومال

جائزة أفضل ممثلة: دميانة نصار عن فيلم “ريش”/مصر

تنويه خاص لفيلم “أميرة” للمخرج محمد دياب/مصر

تنويه خاص لفيلم “فرطوطو الذهب” للمخرج عبد الحميد بوشناق/تونس

التانيت البرونزي: فيلم “عصيان” للمخرج الجيلاني السعدي/تونس

التانيت الفضي: فيلم “نار الربيع الدائمة” للمخرج “ليومونغ جيريميا موساس”/ليسوتو

التانيت الذهبي: فيلم “ريش” للمخرج عمر الزهيري/مصر