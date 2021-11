“نتفليكس” تستعد لطرح 23 فيلماً وعرضاً عن الكريسماس هذا الأسبوع

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت شركة نتفليكس عن استعدادها لطرح 23 فيلماً وعرضاً تلفزيونياً جديداً عن الكريسماس هذا الأسبوع، بما في ذلك الجزء الثالث من سلسلة أفلام The Princess Switch المُسمى The Princess Switch: Romancing the Star.

ويروي الفيلم الجديد، الذي تلعب بطولته فانيسا هادجنز، قصة 3 شخصيات تتعاون لاستعادة الآثار المسروقة من القصر، ومن المقرر أن يكون متاحاً للعرض في 18 نوفمبر.

وتتضمن العروض الجديدة من “نتفليكس” أفلاماً مناسبة للعائلة بأكملها، مثل فيلم A Boy Called Christmas والذي يروي قصة صبي يعيش مغامرةً مذهلةً، ويضم نجوماً كباراً مثل ماجي سميث وكريستين ويج وتوبي جونز وسالي هوكينز.

يُذكر أنّ فيلم A Boy Called Christmas سيُعرض على خدمة البث في 24 نوفمبر.

وبالنسبة للبرامج التلفزيونية الاحتفالية، ستستضيف شركة Queer Eye’s Bobby Berk مسابقة للتصميم الداخلي بعنوان Blown Away: Christmas حيث يتنافس الناس للفوز بجائزة قدرها 10 آلاف دولار.

كما ستقدم نتفليكس أيضاً مسلسلاً للمراهقين، بعنوان Elves والذي يروي قصة عائلة تتحول عطلتها إلى كابوس عندما تكتشف تهديداً قديماً يُطارد الجزيرة.

وتشمل القائمة الكاملة للأفلام المرتبطة بالكريسماس على “نتفليكس”:

The Claus Family; November 1

Love Hard: November 5

Father Christmas is Back: November 7

The Princess Switch 3: November 18

A Boy Called Christmas: November 24

A Castle for Christmas: November 26

Single All the Way: December 2

David and the Elves: December 6

A California Christmas: City Lights: December 16

Grumpy Christmas: December 22

1000 Miles from Christmas: December 24

A Naija Christmas (TBA)

Robin Robin (TBA)

وستطرح المنصة 5 عروض وبرامج ومسلسلات مرتبطة بالعطلة:

• Christmas Flow: November 17

• Blown Away: November 19

• School of Chocolate: November 28

• Elves: November 28

• How to Ruin Christmas Season two (TBA)