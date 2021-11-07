محمود العسيلي يستفتي جمهوره لاختيار أغنيات الشتاء.. وزوجته تعلق

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن الفنان المصري، محمود العسيلي، عن تحضيره 4 أغانٍ جديدة، تتناسب مع أجواء موسم الشتاء، استعداداً لطرحها خلال الفترة المقبلة.

وأكد العسيلي، في منشور له عبر حسابه في “إنستغرام”، أنه يجرى اختيار تلك الأغاني من بين 8 أغانٍ تم عرضها عليه، كما استفتى جمهوره بشأن “مود” تلك الأغاني، طالباً مساعدتهم في الاستقرار على أغاني هذا الموسم.

وكتب العسيلي، قائلاً: “مين مستني أغاني الشتا؟.. وإيه أكتر مود عايزين تسمعوه؟.. 8 أغاني هختار 4 عايز مساعدة.. أنا شخصياً بحضر”.

وتدخلت زوجته، خبيرة التجميل أمنية عبدالمنعم، حيث منحته رأيها لمساعدته في اختيار الأغاني، فكتبت في تعليق لها: “زي حب غلط وجنة تكفينا”، ليرد عليها العسيلي: “انت تؤمر يا عسل انت”.

ومنح عدد من المتابعين رأيهم لمحمود العسيلي كي يختار أغانيه، مطالبين بمود أغانٍ “هادي ورايق”، كما طالب البعض بأغانٍ غير حزينة على غرار: “في حتة تانية”، و”يا ناس”، فيما طالب آخرون بأن تكون الأغاني تحكي مواقف، مثل: “تمثيلية”، أو “مش زي الأفلام”، وتفاعل العسيلي مع متابعيه، مؤكداً أنه سيحاول تلبية رغبات جمهوره.

واحتفل محمود العسيلي، قبل أسبوع، بعيد ميلاد زوجته أمنية عبدالمنعم، موجِّهاً لها كلمات رومانسية، عبَّر فيها عن حُبِّه الشديد لها، وتقديره كونها استطاعت أن تُشعره بالأمان والثقة والحب في حياته الزوجية، على حد قوله.

ونشر العسيلي، عبر حسابه في “إنستغرام”، صورةً جمعته بزوجته، هنأها من خلالها بمناسبة عيد ميلادها، كما زيَّنها بمنشورٍ كشف من خلاله عن المعنى الحقيقي للحب، وماذا يُمثِّل له بصفة شخصية، مؤكداً أنّ الحب بالنسبة له هو المنزل والأمان والراحة والثقة بالنصف الآخر، حسب تعبيره.

وقال العسيلي: “للحب تعريفات مختلفة وفقاً لأولويات كل منّا، بالنسبة لي الحب هو أنّ النصف الآخر سيقبلك ويحبك في ضعفك قبل قوتك، وأيامك السيئة أكثر من أفضل أيامك، الحب هو أن تكون نفسك من دون تفكير أو تبريرات”.

وعبّرت أمنية عبدالمنعم عن سعادتها البالغة برسالة زوجها الرومانسية، والتي لاقت إعجاب متابعيها عبر “السوشيال ميديا”، لتردّ قائلةً: “أنا أحبك كثيراً يا أحلى حاجة حصلتلي في حياتي”.