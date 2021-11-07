مي فاروق تخضع لجلسة تصوير بحفل مهرجان الموسيقى العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

خضعت الفنانة مي فاروق، لجلسة تصوير جديدة، كشفت عنها عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

وعلقت "مي" على الصور قائلة: "آخر جلسة تصوير من حفل مهرجان الموسيقى العربية"، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

يذكر أن الفنانة مي فاروق أحيت حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية.

وصعدت ابنتها "زينة" لتشاركها الغناء على خشبة المسرح، فيما قدمت "مي" عددا من الأغاني الكلاسيكية أبرزها: "ودارت الأيام، على عيني، قولي عملك إيه قلبي" وغيرها من الأغاني.