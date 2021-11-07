مى سليم تروج لمسرحية "اللمبي في الجاهلية" بموسم الرياض 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

روجت الفنانة مي سليم، لمسرحية "اللمبي في الجاهلية" التي تشارك فيها مع الفنان محمد سعد.

ونشرت مي صورة لبوستر المسرحية عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وعلقت: "وحشتوني أهل السعودية".

وتعرض مسرحية "اللمبي في الجاهلية" للفنان محمد سعد في موسم الرياض لمدة 5 أيام، من 10 نوفمبر إلى 14 نوفمبر الشهر الجارى، ويشارك في المسرحية سامى مغاورى ومى سليم وويزو وطاهر أبو ليلة وحسن عبد الفتاح و منير مكرم وإخراج تامر كرم.

مسرحية "اللمبي في الجاهلية" تعرض ضمن موسم الرياض 2021، في الفترة من الأربعاء 10 نوفمبر 2021 إلى الأحد 14 نوفمبر 2021، الساعة 09:00 م، على مسرح بكر الشدي - البوليفارد، بأسعار تذاكر شاملة الضريبة تبدأ من 200 ريال، 350 ريال، 450 ريال، 550 ريال، وحتى 1,200 ريال سعودي.

في "اللمبي في الجاهلية" يصارع "اللمبي" من أجل الارتباط بالأميرة "كروانة" التي ترفضه رفضاً باتاً، فيلجأ للسحر، مما يقلب حياته رأساً على عقب، في مسرحية فكاهية مليئة بالمواقف العجيبة.