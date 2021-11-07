“اللمبي” في الرياض.. محمد سعد يعود إلى المسرح

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يسعى الفنان المصري محمد سعد إلى رسم الابتسامة على شفاه الجماهير، باعتباره ينتمي إلى نجوم الكوميديا، حيث اشتهر بين الجمهور بشخصية “اللمبي” التي قدّمها في 4 أفلام ومسلسل، لتُعيده هذه الشخصية إلى المسرح بعد غيابٍ لفترة طويلة.

ويستعد محمد سعد للوقوف على خشبة المسرح، من خلال العرض المسرحي “اللمبي في الجاهلية”، حيث يُجرى عرضها ضمن فعاليات “موسم الرياض”، حاملاً من خلالها مفاجآت لجمهوره؛ كون تلك الشخصية من أبرز الشخصيات التي أحبها الجمهور واعتاد أن يراها منه.

وكشف معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، من خلال تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، عن موعد عرض “اللمبي في الجاهلية” في موسم الرياض، قائلاً إنّها ستُعرض على مسرح بكر الشدي بدءاً من 10 نوفمبر الجاري ولمدة 5 أيام.

وشارك معالي المستشار تركي آل الشيخ بوستر العرض الذي جمع النجوم المشاركين فيه، وهم: محمد سعد، مي سليم، ويزو، سامي مغاوري، طاهر أبو ليلة، حسن عبدالفتاح ودينا محسن (ويزو)، فيما علّق تركي بشكلٍ كوميدي، قائلاً: “اللمبي في الجاهلية.. لا أحد يحجز”.

يُذكر أنَّ عرض “اللمبي في الجاهلية”، من إخراج تامر كرم، ويُقدّم فيها محمد سعد شخصيته الشهيرة “اللمبي” في العصر الجاهلي مع العديد من المواقف الكوميدية التي يُواجهها.