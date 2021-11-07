نجوى كرم في جولة عالمية.. والجمهور يتفاعل!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يبدو أن العام الجديد 2022 سيكون حافلًا بالنشاطات الفنية للنجمة اللبنانية نجوى كرم، إذ أن جدولها أصبح مزدحمًا بالحفلات التي ستحييها في بعض البلدان العربية والأجنبية.

وتقرر أن تحيي نجوى كرم حفل عيد الحب في أميريكا حيث ستلتقي جمهورها من الجاليات العربية، ضمن حفلات باخرة النجوم – Valentine Cruise والتي ستمتد من 12 الى 16 شباط من ميامي الى جزيرة باهاماس.

كما سيكون لنجوى جولة فنية بين كندا وأميركا، حيث ستحيي “شمس الغنية اللبنانية” سلسلة من الحفلات تعلن عن مواعيدها تباعاً خلال الفترة المقبلة.

وفي شهر آذار/مارس سيكون لنجوى لقاء آخر مع الجاليات العربية، لكن هذه المرّة في جمهورية الدومينيكان، إذ ستحيي حفلًا غنائيًا في بونتاكانا بالفترة التي تمتد من 4 إلى 7 مارس.

وكانت نجوى كرم قد أعلنت منذ أيام عن مشاركتها في احتفالات العام الجديد 2022 بمدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة هذا العام. ونشرت نجوى كرم مقطع ممنتج عبر صفحاتها في مواقع التواصل الإجتماعي، أشارت من خلاله إلى أنها ستحيي ليلة رأس السنة بدبي، وعلّقت قائةً: “التفاصيل قريبًا”.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع بوسترات حفلات نجوى المرتبقة، فأبدى محبوها في حماسهم للقائها، كما تبادلوا التعليقات معها، مؤكدين أن الحفلات ستكون بالطبع مميّزة بحضورها.

على صعيد آخر، تواصل نجوى كرم حصد أصداء أحدث أعمالها الفنية، أغنية “مغرومة 2” كلمات وألحان نبيل الخوري وتوزيع داني حلو، وأغنية ”ساحر قلوب” كلمات عامر لوند وألحان علي حسون وتوزيع داني حلو.