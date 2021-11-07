تخيل أكثر.. أم كلثوم في موسم الرياض

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رغم مرور سنوات على رحيل كوكب الشرق “أم كلثوم”، لا يزال صوتها حاضرًا يطرب عشاق الفن الأصيل بأغانيها التي لم تستطع تقنيات الموسيقى الحديثة، واتجاهات الغناء الجديدة أن تمحوها من الذاكرة.

ولأنّ محبي هذا النوع من الغناء لا يزال موجودًا ويحلم بأن يستمع إليه في هذا الوقت قام موسم الرياض بتحقيق هذا الحلم من خلال عرض حفل لسيدة الغناء العربي أم كلثوم في موسم الرياض 2021، وذلك من خلال تقنية الهولوغرام، حيث ستطل كوكب الشرق على جمهورها من خلال هذه التقنية لتعود بهم إلى الزمن الجميل.

من جهته، نشر رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي ال الشيخ على حسابه الرسمي في تويتر: “أم كلثوم قريباً”، في الوقت الذي ينتظر الكثير من عشاق الطرب العربي الأصيل، موعد الحفل المزمع إقامته ضمن فعاليات موسم الرياض 2021.

تجدر الإشارة إلى أنّ ظهور أم كلثوم بتقنية الهولوغرام أو ما يعرف “بالتصوير التجسيمي” لن تكون الأولى في موسم الرياض، حيث سبق وأن اُستخدمت لأول مرة في الشرق الأوسط على مسرح مرايا في محافظة العلا، ضمن فعاليات مهرجان شتاء طنطورة الثقافي، وتكون الحفل من أربع أغانٍ هي: “أنت عمري”، “ألف ليلة”، “سيرة الحب”، “لسه فاكر”.

يذكر أنّ فعاليات موسم الرياض 2021 في نسخته الثانية بدأ يوم 20 أكتوبر الماضي، تحت شعار “تخيل أكثر”.

ويضم موسم الرياض 2021، العديد من الفعاليات المنتقاة والتي تتناسب مع جميع فئات المجتمع حيث تستمر تلك العروض والفاعليات على مدر 4 شهور، تتميز بالتنوع حيث تضم المطاعم والمقاهي الفاخرة، والألعاب الإلكترونية، والمتاجر العالمية المتميزة.

كما تضم فعاليات موسم الرياض 2021 أدوات الاستجمام والاسترخاء، مثل “ونتروندرلاند”، و”واجهة الرياض”، و”كومبات فيلد”، و”المربع”، و”العاذرية”، و”رياض سفاري”، و”أوايسس الرياض”، و”نبض الرياض”، و”ذا جروفز”، و”قرية زمان”، و”خلوها” و”شجرة السلام”.