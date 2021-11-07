في موسم الرياض.. معجبة يابانية تفاجئ الفنان مطرف المطرف

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحيا الفنان مطرف المطرف يوم الجمعة الماضي أوّل حفل غنائي له في موسم الرياض، وتحديدًا في البولفيارد ومتحف الفنان الراحل عبد الحسين عبد الرضا.

وتفاجأ مطرف المطرف بحضور إحدى معجباته من اليابان الحفل، إذ حضرت خصيصًا للقائه وعبرت عن إعجابها بصوته، ونشر المطرف فيديو وهي تحادثه، ودوّن لها على ورق بعض الكلمات.

وعلق المطرف على الفيديو قائلًا: “غمرتني بكلامها الحميل مع أنها معجبة من اليابان.. كانت صدمة بالنسبة لي ولكن كانت جميلة بحضورها وكلامها الطيب ورقيها”.

يذكر أن الفنان مطرف المطرف فهو ابن المطرب الكويتي الراحل يوسف المطرف، بدأ بالغناء في سن صغير بين أصدقائه المقربين، ثم قرر أن يغني في الجلسات الفنية ليكوّن لنفسه قاعدة جماهرية.

اكتشف والده أنه يغني ويعزف العود في وقت متأخر، ولم يخبره في البداية عن هوايتيه، لكن قبل وفاته بفترة اكتشف هذا الشيء، فقد كان خائفاً من أن يعلم لأنه كان مهتماً بدراسته ويطلب منه أن يركز عليها.

تعلم عزف آلة العود في الإمارات على عود خاله، وفي أول ظهور إعلامي له حصل على المركز الأول في الغناء من مهرجان الفنون الموسيقية لدول مجلس التعاون الخليجي.