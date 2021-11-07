لطفي لبيب يعلن اعتزال التمثيل: “دي إرادة ربنا”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استغل النجم الكوميدي لطفي لبيب لحظة تكريمه في أكاديمية الفنون المصرية مساء أمس، لإعلان اعتزاله العمل الفني نهائيًا، بسبب ظروفه الصحية، مؤكدًا أن إصابته بجلطة في المخ تركت أثرًا على جسده، ولم يعد قادرًا على ممارسة المهنة.

وقال لطفي لبيب: “الجمهور واحشني جدًا وأنا بخير وبصحة كويسة ولكني مقدرش أمثل.. دي إرادة ربنا لإني أصبت بجلطة أثرت على جنبي الشمال.. ومش بقدر أقف على رجلي”.

وكرّمت وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبد الدايم خلال الحفل، النجم لطفي لبيب، الفنان أحمد فؤاد سليم والفنانة سهير المرشدي، وحضر لطفي التكريم في قاعة نهاد صليحة بأكاديمية الفنون.

وكان الممثل المصري لطفي لبيب أكد أنه يتمنى أن يسترد صحته كي يستطيع الوقوف على خشبة المسرح ويقدم شخصية شايلوك في مسرحية “تاجر البندقية”.

وكان آخر ظهور الفنان لطفي لبيب مع الفنان أشرف عبد الباقي، والذي شارك متابعيه بصورة له مع لبيب، وذلك من خلال حسابه الشخصي عبر موقع انستغرام، وعلق أشرف عبد الباقي قائلا: نورنا إمبارح في التصوير عمنا لطفي لبيب وكان من أحلى الأيام.