شكرا لقرائتكم خبر عن محمد على رزق وجيلان علاء ضيفا شرف فى حلقتين من مسلسل "الفرح فرحنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنانان محمد على رزق وجيلان علاء كضيفي شرف في حلقتين من مسلسل "الفرح فرحنا" الذى يقوم ببطولته نجم مسرح مصر محمد أسامة الشهير بـ"أوس أوس" حيث يعتمد العمل على ظهور ضيوف شرف خلال الحلقات، وانتهى الثنائى رزق وجيلان من تصوير مشاهدها خلال الأيام الماضية.



محمد على رزق

مسلسل "الفرح فرحنا" بطولة كل من أوس أوس، ويزو، محمد ثروت، ميرنا جميل، أوتاكا، سامى مغاورى، عارفة عبد الرسول، وإيمان السيد، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف حسن مصطفى محرم، سيناريو وحوار الثلاثي خليفة وأحمد محارب وعبده وإشراف عام على الكتابة أوتاكا وإخراج معتز التوني.

يذكر أن محمد على رزق يعرض له حالياً مسلسل "الحرير المخملى" على احدى المنصات الرقمية، والعمل بطولة داليا مصطفى ومصطفى فهمى، أحمد وفيق، مها أبو عوف، ولاء الشريف، أحمد وفيق، هالة فاخر، سامى مغاورى، طارق صبرى، كما انتهى من تصوير مشاهده في فيلم "معالى ماما" مع بشرى، ومحمود الليثى ونور إيهاب وإخراج أحمد نور.



جيلان علاء

أما جيلان علاء فشارك مؤخرًا في حدوتة "حتة من القمر" من مسلسل "زى القمر" التي انتهت عرضها على قناة cbc، والحدوتة بطولة لقاء الخميسى ومحمد العمروسى، لمياء كرم، عايدة رياض، أمجد عابد، محمود الشرقاوى، أحمد خيرى، شادى سرور وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى، وجسدت جيلان دور "سمر" الصديقة المقربة للقاء الخميسى – وتدعمها أمام التنمر الذى تتعرض له بسبب الوحمة الموجودة في وجهها.