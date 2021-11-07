شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين مع سميحة أيوب فى مهرجان شرم الشيخ للمسرح: تحيا مصر بعظمتها وجمالها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت النجمة إلهام شاهين، عن سعادتها الكبيرة بتواجدها فى مهرجان شرم الشيخ الدولى لمسرح الشباب، كرئيسة للجنة تحكيم العروض الكبرى، مرحبة بضيوف المهرجان الذين يمثلون 36 دولة حول العالم على أرض السلام.



إلهام شاهين مع سميحة أيوب

ونشرت إلهام، صورة لها مع سيدة المسرح العربى، وأخرى لها من حفل الافتتاح، عبر حسابها على "إنستجرام"، صحبتها بتعليق: "سعدت جدا بوجودى فى مهرجان شرم الشيخ الدولى لمسرح الشباب، كرئيسة للجنة تحكيم العروض الكبرى، فى دورة تحمل اسم سيدة المسرح العربى فنانتنا الكبيرة سميحة أيوب، وبحضور ضيوف من 36 دولة، أهلا بكل ضيوفنا على أرض السلام شرم الشيخ، تحيا مصر بعظمتها وجمالها وتراثها وفنها وفنانيها".





وافتتحت الدورة السادسة من مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى، دورة سيدة المسرح العربي "سميحة أيوب"، مساء السبت، على مسرح قصر ثقافة شرم الشيخ، بحضور باقة متنوعة من المسرحيين المصريين والعرب والأجانب.





وبدأ الحفل بالأغنية الرسمية للدورة السادسة من المهرجان بعنوان "مصر جاية" غناء رنا سماحة، كلمات طارق علي، ألحان كريم عرفة، توزيع أيمن التركى، وقدمت حفل الافتتاح الإعلامية بوسى شلبى.