شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا تبدأ حفلها بمسرح الأولمبيا بـ"احكيلى عن بلدى" وترفع علم لبنان.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تألقت النجمة اللبنانية إليسا، خلال الحفل الذى أحيته على مسرح الأولمبيا فى العاصمة الفرنسية باريس، السبت، وسط حضور جماهيرى كبير، معربة عن سعادتها بالوقوف والغناء على خشبة المسرح التاريخى للمرة الثالثة.



اليسا وعلم لبنان

وافتتحت اليسا حفلتها بأغنية "احكيلى عن بلدى احكيلى"، للنجمة الكبيرة فيروز، وسط تفاعل كبير من الجمهور بالحفل، فيما حرصت طفلة بالصعود على المسرح ورفع العلم اللبنانى مع إليسا، لتستكمل حفلها بأغنية "تتلج الدنى" للنجمة فيروز أيضا، ثم باقة متنوعة من أجمل أغانيها الجديدة والقديمة.

ووقفت إليسا على مسرح أولمبيا للمرة الأولى فى عام 2017، بينما كانت المرة الثانية فى عام 2019، وحققت حفلاتها هناك وقتها نجاحًا كبيرًا، والمرة الثالثة تألقت مجددا بالغناء على نفس المسرح العتيق.







