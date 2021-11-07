شكرا لقرائتكم خبر عن الذكرى الثانية لوفاة هيثم أحمد زكى.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمر اليوم الذكرى الثانية لوفاة الفنان هيثم أحمد زكى، حيث توفى 7 نوفمبر عام 2019، داخل فيلته بمدينة الشيخ زايد، تاركًا خلفه بعض الأعمال الفنية الذى حفر اسمه فيها إلى الآن.

واستطاع هيثم أحمد زكى أن يقدم عددًا من الأعمال السينمائية والدرامية الناجحة رغم حياته المليئة بالحزن بسبب الوحدة التي كان يعيش فيها وفقدان أقرب الناس في طفولته فقد والدته الفنان هالة فؤاد وفى صباه فقد والده الفنان الكبير أحمد زكى، ورغم هذه الحياة الا أنه حاول جاهدًا أن يصنع لنفسه تاريخ فنى سواء في السينما أو الدراما ولكن للقدر كان رأى آخر فاقتصرت أعماله على عدد قليل، خاصة في السينما.



احمد زكى

بدأ هيثم أحمد زكى مشواره السينمائى بمشاركه والده في فيلم واحد فقط وهو فيلم "حليم" حيث جسد دور عبد الحليم في شبابه، ليستكمل بعد ذلك والده قصة المسلسل الذى يتناول حياة العندليب عبد الحليم حافظ وشاركته في البطولة النجمة منى زكى، وتوالت الأعمال بعدها وشارك فى فيلم "البلياتشو" و"كف القمر"، وفيلم "سكر مر".