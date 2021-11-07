أيام قرطاج السينمائية.. فيلم "ريش" يحصد الجائزة الكبرى ودميانة نصار أفضل ممثلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

فاز الفيلم المصري "ريش" للمخرج عمر الزهيري، بجائزة التانيت الذهبي لمسابقة الأفلام الروائية الطويلة الخاصة بالدورة الثانية والثلاثين لأيام قرطاج السينمائية، التي أُسدل الستار على فعالياتها، مساء يوم السبت بمسرح الأوبرا بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي في تونس.

وأسندت لجنة تحكيم أيام قرطاج السينمائية في ختام دورتها 32، جائزة العمل الأول للطاهر شريعة لفيلم "ريش" للمصري عمر الزهيري، كما منحت جائزة أفضل ممثلة لبطلته دميانة نصار.

فيلم "ريش Feathers" هو أول الأفلام الروائية الطويلة للمخرج عمر الزهيري، وشهد تعاونا إنتاجيا بين فرنسا، مصر، هولندا واليونان، ونال دعما من جهات دولية عديدة خلال مراحل إنتاجه.

وشارك عمر الزهيري في تأليف الفيلم مع السيناريست أحمد عامر، حول أم تعيش في كنف زوجها وأبنائها، حياة لا تتغير وأيام تتكرر بين جدران المنزل الذي لا تغادره ولا تعرف ما يدور خارجه، وذات يوم يحدث التغير المفاجئ ويتحول زوجها إلى دجاجة، فأثناء الاحتفال بيوم ميلاد الابن الأصغر، يخطئ الساحر ويفقد السيطرة ويفشل في إعادة الزوج الذي كان يدير كل تفاصيل حياة هذه الأسرة، هذا التحول العنيف يجبر الزوجة الخاملة على تحمل المسؤولية بحثا عن حلول للأزمة واستعادة الزوج، وتحاول النجاة بما تبقى من أسرتها الصغيرة، وخلال هذه الأيام الصعبة تمر الزوجة بتغير قاسٍ وعبثي.