ياسمين صبري تنشر صورا لها بـ"الحجاب".. والجمهور: "حلو عليكي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

شاركت الفنانة ياسمين صبري، جمهورها ومتابعيها، صورا لها من داخل أحد المساجد.

وظهرت ياسمين في الصور مرتدية "الحجاب" ونالت إعجاب جمهورها، وعلّقت عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، قائلة: "الله".

ومن بين التعليقات التي تلقتها ياسمين على الصورة: "الله يقوي إيمانك يا شيخة.. ربي يهديك.. الحجاب حلو عليكي.. سبحان الله خالق الجمال" وغيرها.

ومن جانب آخر؛ تستعد الفنانة ياسمين صبري، لخوض السباق الدرامي الرمضاني لعام 2022، من خلال مسلسل جديد من فكرتها، ومن تأليف محمد عبد المعطي.

يذكر أن أخر أعمال الفنانة ياسمين صبري مسلسل "فرصة تانية" رمضان 2020، مع النجوم: أحمد مجدي، نهال عنبر، أيتن عامر، دياب، ومحمود البزاوي وغيرهم، معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج ‏مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجي.