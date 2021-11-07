السينماتك المصري يشارك في أيام قرطاج السينمائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

إثر ردود فعل إيجابية من الأوساط السينمائية للفعاليات التي يقوم بها "مسار السينماتك" الذي أطلق في الجونة 2020 واستمر طوال العام في فعاليات مهرجان أسوان لأفلام المرأة والأقصر للسينما الأفريقية، وامتد لشراكات عالمية مع مهرجاني كان وفينيسيا ثم إنجازه أشهر مسابقة إقليمية في دورة الجونة الأخير.

يشارك حاليا المؤسس للسينماتك في مصر والعالم المهندس عدلي توما الرئيس التنفيذي لجيمناي أفريقيا في فعاليات مهرجان "أيام قرطاج" السينمائية بتونس حيث يلتقي أطرافًا دولية وتونسية ومغاربية لبدء نشر السينماتك في المغرب العربي.

وقال توما إن المرحلة القادمة ستشهد خلق شراكات مع مهرجانات ومؤسسات بتونس والمغرب ودول شمال أفريقيا في محاولة لجذب الشباب المغاربي إلى استخدام التكنولوجيا في صناعة السينما ضمن إطار ريادة الأعمال ودعم الشركات الشبابية الناشئة في مجال السينما.

وقال توما إن تونس تشهد ميلاد جيل جديد من الشباب المبدع سينمائيا وتطورا كبيرا على صعيد الأفلام الروائية القصيرة والتسجيلية، ونالت أفلامهم جوائز عالمية من مهرجانات مختلفة ولذلك نسعى إلى التعاون معهم ودعم خبراتهم ومواهبهم وخلق مسارات تكنولوجية لنشر أعمالهم في المشرق العربي وأفريقيا عموما

وأضاف توما أنه سيواصل زياراته ولقاءاته مع صناع السينما في تونس وسيكمل رحلته إلى المملكة المغربية أواخر الشهر الحالي لتوقيع مزيد من الاتفاقيات والشراكات مع مؤسسات رسمية وغير رسمية حول مسار السينماتك.

واختتم توما تصريحاته مشيدا بالاتفاقيات التي وقعت مع مهرجان الجونة في إطار محاولة لتطوير الفعاليات بالدورة القادمة وادماج مشاريع الشباب السينمائية من أنحاء مصر في المسابقات والبرمجة الفنية ، مؤكدا على سعيه المتواصل للتعاون مع كافة المهرجانات السينمائية العالمية والعربية الكبرى .