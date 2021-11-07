مريم الخشت بفستان قصير وريم مصطفى أنيقة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

منة فضالي

ظهرت الفنانة منة فضالي بصحبة قطتها، عبر حسابها على تويتر، وعلقت: "صباحكم جميل، وجوليا بتصبح عليكم".

نانسي صلاح

نشرت الفنانة نانسي صلاح، إطلالة أنيقة لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "لا حاجة للتعليق ..صباح الخير".

ريم مصطفى

خطفت الفنانة ريم مصطفى، الأنظار إليها بإطلالة سوداء، نشرتها عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها .

دنيا عبد العزيز

نشرت الفنانة دنيا عبد العزيز، أحدث إطلالة لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "صباح الخير".

هنا شيحة

كشفت الفنانة هنا شيحة، عن أحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

ياسمين صبري

ظهرت الفنانة ياسمين صبري، داخل أحد المساجد، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الله".

مريم الخشت

الفنانة الشابة مريم الخشت، ظهرت بفستان قصير، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

سمية الخشاب

ظهرت الفنانة سمية الخشاب، بفستان قصير عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "السيدات البريئة فقط يمكنهم طباعة النمر".

هنادي مهنا

ونشرت الفنانة هنادي مهنا، صورة لها من حفل زفافها مع زوجها الفنان أحمد خالد صالح، وذلك عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

أحمد صفوت

ونشر الفنان أحمد صفوت، صورة له عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "صباح الفل".