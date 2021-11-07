لطفي لبيب: أصبحت غير قادر على التمثيل مرة أخرى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

قال الفنان الكبير لطفي لبيب، إنه غير قادر صحيا على التمثيل مرة أخرى.

وأضاف لبيب، على هامش تكريمه بحفل افتتاح مسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون، مساء السبت: "أصبحت غير قادر على التمثيل مرة أخرى نظرا لظروفي الصحية، وجمهوري وحشني".

وظهر لطفي لبيب جالسا على كرسي خلال تكريمه أعلى خشبة المسرح.

وافتتح مساء السبت، مسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون أحد مشروعات أشرف زكي رئيس الأكاديمية السابق، وذلك بحضور كل من وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، والدكتورة غادة جبارة رئيس الأكاديمية، ومحافظ الجيزة اللواء أحمد راشد.

وخلال الحفل، تم تكريم كل من الفنانة سهير المرشدي والفنان لطفي لبيب، بالإضافة إلى تكريم عدد من أبطال حرب 6 أكتوبر المجيدة.