ابنة سهير البابلي تكشف آخر تطورات حالتها الصحية.. فيديو

كتب امير فتحي في الأحد 7 نوفمبر 2021 12:53 صباحاً - كشفت نيفين الناقوري عن اخر تطورات الحالة الصحية للفنانة المصرية سهير البابلي وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي عمرو اديب في حلقة الامس من برنامج “الحكاية” المذاع على قناة mbc مصر.

واكدت نيفين الناقوري ان حالة والدتها مستفرة من ثمانية ايام وانها كانت تعاني من جلطة ومن وجود ماء في الرئة وان الاطباء ما زالوا يحاولون معرفة سبب عودة الماء الى رئتها.

وتابعت ان والدتها ما زالت على جهاز الاوكسيجين منذ عشرة ايام واوضحت “لأن مامي ما بتعرفش تداخد نفسها من ماية الرئة ودي حاجة جديدة حصلت فجأة وحصلها توقف عضلة القلب كمان فجأة”.

واضافت “كل ده حصل من السكر لأن حصلها هبوط في السكر شديد جدا من حوالي شهر”.

وأبدت نيفين الناقوري انزعاجها من الشائعات المتداولة حول حالة والدتها الصحية قائلة: “انا نفسيتي بتتعب كمان جدا يعني انا واقفة مع مامي في ضهرها وبحوط عليها”.

وكانت قد ترددت مؤخرا شائعات عن وفاة سهير البابلي إكلينيكيا بعد تدهور حالتها الصحية في الساعات الآخيرة، وذلك بعد أيام قليلة من دخولها المستشفى الذي تمكث فيه حاليا إثر تعرضها لأزمة صحية شديدة.