شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جسار من مهرجان الموسيقى: أتشرف بمشاركتى للمرة الرابعة فى المهرجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم اللبناني وائل جسار، أثناء وقوفه على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية وإحيائه حفلا على هامش فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، إنها المرة الرابعة التى أغني فيها بالمهرجان، وأتشرف بوجودي وسط كبار النجوم من مصر والوطن العربي، وأوجه الشكر لكل القائمين على المهرجان ووزيرة الثقافة والموسيقار عادل عايش.

وبدأ النجم اللبناني وائل جسار حفله الغنائي على هامش فعاليات مهرجان الموسيقي العربية في دورته الثلاثين على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية بأغنية "بحبك يا مصر" وسط هتاف كبير من جميع الحاضرين.

وانطلق افتتاح مهرجان الموسيقى العربية في نسخته الثلاثين بدار الأوبرا المصرية يوم الاثنين الماضى، بحضور كل من وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، وجيهان مرسى مديرة المهرجان، ومجدى صابر رئيس دار الأوبرا، وأُهديت الدورة إلى روح كل من الراحلين الموسيقار جمال سلامة وعبده داغر، تقديرا لمشوارهما الغنائى الكبير الملىء بالإنجازات.

وقالت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، إن هذه الدورة من مهرجان الموسيقي العربية تحمل عددا من المفاجآت، خاصة أنه يعتبر من أهم المهرجانات على مستوى العالم، ويشارك فيه مجموعة من المطربين الكبار.

ويشارك هذا العام عدد من نجوم الغناء في مصر والوطن العربى في إحياء حفلات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ30، منهم: سميرة سعيد وماجدة الرومى ووائل جسار وعاصى الحلانى واصالة وجنات ومدحت صالح وعلى الحجار وعدد كبير من المطربين.

يذكر أن الدورة الـ30 من مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية تتواصل لمدة 15 يوما متتالية على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة (النافورة، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية)، محافظة البحيرة في أوبرا دمنهور ومحافظة الإسكندرية بمكتبة الإسكندرية التي تستضيف الحفلات لأول مرة وتضم 33 حفلا غنائيا وموسيقيا، بمشاركة كوكبة من الفنانين من 10 دول عربية، هى: مصر، لبنان، المغرب، السعودية، العراق، سوريا، تونس، فلسطين، الأردن، عمان.