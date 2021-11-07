شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عطية يعيد تقديم "تخونوه وموعود" للعندليب عبد الحليم حافظ.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح الفنان محمد عطية "كليب جديدا" يعيد فيه تقديم أغنيتى عبد الحليم حافظ "تخونوه وموعود" مع المطربة كارلا التي تغنى باللغة الإنجليزية.

تجمع الأغنية بين الغناء الأجنبى والشرقى وأهداها عطية إلى روح العندليب عبد الحليم حافظ وروح والده، إذ كتب على "فيس بوك": "إهداء إلى روح والدي.. فى حب عبد الحليم حافظ".

محمد عطية، كان قد طرح أغنية "طنش"، من كلماته وألحانه، وتوزيع ومكس وماستر الموزع الشهير نادر حمدى، تصوير المخرج اللبناني جاد شويري.