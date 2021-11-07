شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أيام تفصل أسرة فيلم "بضع ساعات فى يوم ما" لـ أحمد السعدنى ومى عمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتبقى لأسرة فيلم "بضع ساعات فى يوم ما" 5 أيام من التصوير، والذى يقوم ببطولته مجموعة من النجوم على رأسهم الفنان أحمد السعدنى والفنانة مى عمر، حيث حصل فريق العمل على إجازة اليوم السبت من التصوير بسبب تغيير الديكورات، ومن المقرر استئناف تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة، ويدخل العمل غرف المونتاج والمكساج استعدادًا لطرحه فى السينمات قريبًا ويكون جاهزًا للعرض.

فيلم "بضع ساعات فى يوم ما" مأخوذ من وراية تحمل نفس الأسم، ويكتب السيناريو والحوار كاتب نفس الرواية محمد صادق، والذى قدم من قبل رواية "هيبتا"، ويضم الفيلم عدد كبير من الفنانين حيث يشارك فى بطولته مى عمر، هشام ماجد، عائشة بن أحمد، أحمد السعدنى، مايان السيد، خالد أنور، محمد سلام، هدى المفتى، وأخرون.

ومن ناحية أخرى ينتظر المخرج عثمان أبو لبن عرض فيلم "الكاهن" نهاية شهر ديسمبر المقبل، والعمل من بطولة حسين فهمي ومحمود حميدة وجمال سليمان، وفتحي عبدالوهاب، وإياد نصار، ودرة، ومحسن محيي الدين، وعدد آخر من الفنانين، ومن إخراج عثمان أبو لبن، وتأليف محمد ناير.

يذكر أن عثمان أبو لبن قد انتهى من مونتاج ومكساج الفيلم وتدور أحداثه في اطار تشويقى أكشن، حيث تجسد درة خلال الاحداث شخصية صحفية تدعى "فيروز"، تتزوج من إياد نصار الذى يجسد دور شخص يعانى من اضطراب نفسي، وتحدث جريمة قتل غامضة تقلب حياة الزوجين وتكون هي محور احداث الفيلم.