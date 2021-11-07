شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بدير: مشغول بتصوير فيلم "جدران" ودورى مفاجأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النجم الكبير أحمد بدير أنه يواصل تصوير عدد من مشاهده من فيلم "جدران" الذى يشارك في بطولته مع كل من الفنانة درة ونيكولا معوض وإنجى أبو السعود وآخرون وهو من إخراج محمد بركة وقصة ياسر صلاح سيناريو وحوار أحمد وهيثم الدهان، وينتمى إلى أفلام الرعب.

وأضاف في تصريحات لـ"الخليج 365" أنه مشغول حاليًا بتصوير هذا الفيلم الذى يقدم من خلاله شخصية مختلفة وجديدة عليه ويفاجئ بها جمهوره .

وقال الفنان أحمد بدير مؤخرا: أي دور كنت بعمله حتى لو جملتين كنت باهتم بيه كإن أنا بطل العمل وبذاكرة كويس قوى وببذل مجهود حتى ولو كان دورى فى مسرح بحس أن الجمهور جى عشانى.. واشتغلت فى المسرح وكان راتبى فى الشهر 20 جنيها، وعملت في الإذاعة وحصلت على 20 جنيها، وعملت في التليفزيون، وقمت بعمل مسلسل “على باب زويلة” وأجري كان 12 جنيه".

وأضاف، خلال حواره مع الإعلامية وفاء الكيلانى عبر برنامج السيرة المذاع على قناة dmc: "ابتدت نجوميتى من أول مسرحية ريا وسكينة، وكنت محظوظ انى وقفت قدام شادية وسهير البابلى بعد ما حدثت خناقة ما بين الفنانة شادية والفنان حمدى أحمد، وكان دورى فى فيلم الكرنك نقله فى مشوارى الفنى، لعمل دور عبد العال.. ولم أكن قاصد أن يكون كوميديان ولكن أتت بالصدفة".

وتايع: "عندي عقدة من مشكلة الأسامي اللي بتيجي قبلي لو كانت أقل مني في الخبرة والتاريخ الفني ممكن اتخانق واسيب العمل فيها.. مضيت واتفقت على مسلسل معين واتقال لي إن هناك عدد من الفنانين الشباب سيقومون بدور أولادي، وكان هيتكتب كل هؤلاء سيلتقون معي واسمي في الآخر وهو ما دفعني للاعتذار عن العمل".