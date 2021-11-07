شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان شرم الشيخ يكرم سميحة أيوب وداوود حسين والأفخم ومارك بيسون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابي فى دورته السادسة دورة "سميحة أيوب" خلال حفل افتتاحه الذى أقيم منذ قليل على مسرح قصر ثقافة شرم الشيخ أربعة رموز مسرحية من مصر والدول العربية والأجنبية.

وقدمت تكريم سيدة المسرح العربي سميحة أيوب والتى تحمل الدورة السادسة اسمها الفنانة الأردنية أمل الدباس وقالت "إنها مدرسة مسرحية متكاملة امتداد لتاريخ طويل قوامه الأصالة، صاحبة الرصيد الكبير والمتنوع طرقت أبواب العالمية فاستقبلتها بكل الحب، كانت الجديرة والقديرة، استحقت أن تستحوذ على أنظار جمهورها فى كل مكان، إنها سميحة فى كل قلب بكل الحب والتقدير نقدم لكم حاملة اسم الدورة السادسة سيدة المسرح العربى سميحة أيوب، وقامت سميحة أيوب بتسلم درع التسليم من رئيس المهرجان.

كما تم تكريم رئيس الهيئة الدولية للمسرح محمد سيف الأفخم، من دولة الإمارات العربية، وتم تكريم الفنان داود حسين من دولة الكويت، وتكريم مارك بيسون "بلچيكا"، باعتباره الشخصية المسرحية الدولية.

‎يذكر أن الدورة السادسة من مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابي تحمل اسم الفنانه الكبيرة سميحة أيوب ، وهى أيضا الرئيسة الشرفية للمهرجان ، ورئيس اللجنة العليا الفنان الكبير محمد صبحي ويقام تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وستنطلق الدورة السادسة من المهرجان يوم 6 نوفمبر 2021 بمدينة شرم الشيخ وتنتهي يوم 11 من نفس الشهر.